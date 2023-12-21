Диетолог рассказала, сколько литров воды человеку нужно пить каждый день Диетолог Лушникова: человеку ежедневно нужно пить 1,5–2 литра чистой воды

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Человеку ежедневно нужно пить 1,5–2 литра чистой воды без газа, рассказала NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. Она отметила, что для большей пользы можно пить теплую воду с лимоном, а также отвары и настои трав: ромашки, мяты, липы и других.

Восстановите водный режим, не забывайте пить чистую воду без газа — 1,5–2 литра воды в день. Можно пить теплую воду с лимоном, отвары и настои трав: ромашки, мяты, липы и другие, так вы поможете улучшить естественные процессы детоксикации организма, — отметила Лушникова.

Ранее Лушникова перечислила продукты, в которых содержится большое количество полезных жиров. В первую очередь это нерафинированные масла, такие как оливковое и конопляное. От них не получится располнеть, а еще они лучше всего подойдут для заправки салатов.

До этого она объяснила пользу «разноцветного» рациона. По ее словам, он обязательно должен включать фрукты, овощи и ягоды, а «палитра» должна содержать желтые, зеленые, синие, фиолетовые, красные, оранжевые и белые продукты. Они дают организму необходимые полезные вещества, отметила диетолог.

Что касается хлебобулочных и макаронных изделий, то здесь лучше выбирать из цельных злаков, а вместо каш быстрого приготовления лучше отдать предпочтение крупам, так как они содержат больше пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ЖКТ.