Диетолог рассказала, сколько белка необходимо организму Диетолог Кондратенко: в ежедневном рационе должно быть не менее 100–120 г белка

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В рационе каждого человека обязательно должен присутствовать белок, в среднем мужскому организму необходимо около 120 г белка в день, а женскому — 90–100 г, рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что это основной строительный материал клеток, благодаря которому формируются и восстанавливаются ткани.

Потребности в белке для мужчин в среднем — 120 г и 90−100 г — для женщин, а для детей старше года — 80 г в сутки. Это наиважнейший нутриент организма, при его дефиците развивается белково-энергетическая недостаточность, которая зачастую становится очень угрожающим процессом, — предупредила специалист.

Кроме того, белок оказывает благоприятное воздействие на иммунную систему. В связи с этим стоит отказаться от диет, в которых серьезно ограничивается потребление данного вещества. Кондратенко добавила, что лучше всего включить в рацион белок животного происхождения: он богат аминокислотами, необходимыми для организма.

Нутрициолог Ирина Писарева ранее посоветовала есть куриное мясо. Специалист подчеркнула, что в данном продукте содержатся витамины группы В, цинк, кальций, железо и большое количество белка.