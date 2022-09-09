Диетолог рассказала, при каких заболеваниях полезно есть лук Диетолог Мухина: лук полезен при борьбе с колитами, диареей и бактериальными заболеваниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лук — крайне полезный для здоровья человека продукт, рассказала диетолог Марият Мухина в интервью «Слову и Делу». По ее словам, этот овощ содержит много витаминов, микроэлементов и полезных углеводов. Эксперт отметил, что есть лук полезно при пониженной кислотности желудочного сока. Также он помогает перевариванию пищи и в борьбе с колитами, диареей, дисбактериозом и бактериальными заболеваниями.

Лук содержит множество полезных углеводов. Это фруктоза, сахароза, мальтоза и инулин, который является пробиотиком. Очень много аскорбиновой кислоты. <...> Также лук содержит флавоноид кверцетин, который является антиоксидантом, и ферменты, то есть катализаторы биохимических процессов. Поэтому он улучшает переваривание пищи, и его добавляют в тяжелые белковые продукты, чтобы помочь организму, — пояснила врач.

Поскольку репчатый и зеленый лук — это одно и то же растение, полезные свойства у них также одинаковы. Сверх того, по словам Мухиной, в листьях лука содержится хлорофилл — дополнительный антиоксидант, и фолиевая кислота, которая необходима для нормальной работы нервной системы.

Диетолог рассказала, что лук повышает плотность костей и суставов и предотвращает остеопороз, а также снижает холестерин. За счет высокого содержания антиоксидантов, овощ также считается мощным противораковым средством. Помимо того, лук полезен людям с низкой кислотностью желудочного сока.

Из-за того, что он раздражает слизистую, мы говорим, что в сыром виде его лучше не употреблять, так как он может повышать кислотность желудочного сока. Но, с другой стороны, это может быть полезно тем, у кого пониженная кислотность. Кроме того, антиоксидант кверцетин разрушается при тепловой обработке. Также в луке всего 41 ккал. То есть это, фактически, диетический продукт, — рассказала диетолог.

Врач-диетолог Наталья Нефедова ранее рассказала, что кофе оказывает профилактический эффект на здоровье, способствуя предотвращению опасных заболеваний, среди которых диабет II типа, депрессия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также камни в желчном пузыре. Диетолог рекомендует пить не более 400 мг кофе в день — это около трех-четырех чашек. Нефедова добавила, что кофе, как и чай, несколько снижает скорость усвоения металлов, например железа или магния, поэтому для компенсации этого «падения» можно добавлять молоко.