Диетолог рассказала, при каких болезнях переход к веганству опасен Диетолог Лисицина: переход к веганству опасен при обострении хронических болезней ЖКТ

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Веганский образ питания может быть опасен для людей с обострениями гастрита, язвенной болезни и иных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала в беседе с РИАМО врач-диетолог Светлана Лисицына. По ее словам, организм в таком случае может реагировать на растительную пищу иначе, чем у здорового человека. Так, клетчатка может неблагоприятно влиять на слизистую желудка, а дефицит витамина В12 в такой пище может привести к недостатку гемоглобина, что плохо скажется на скорости восстановления больных органов и тканей.

При различных обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвенной болезни желудка и/или двенадцатиперстной кишки, или каких-то других заболеваниях кишечника я бы не рекомендовала [переходить на растительную пищу], потому что все-таки это растительная пища и она будет по-другому влиять на организм, — рассказала Лисицына.

Эксперт уточнила, что в растительной пище отсутствует витамин В12, при его недостатке снижается гемоглобин, который, в свою очередь, отвечает за транспортировку кислорода к органам и тканям. По словам диетолога, при недостатке гемоглобина организм будет страдать, недополучая кислород. Врач уточнила, что это может замедлить процесс восстановления ЖКТ во время обострения хронических болезней.

Диетолог Анастасия Тараско ранее рассказала, что стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие определенных заболеваний. По ее словам, у вегетарианцев чаще развивается дегенеративная патология мозга и такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, а мясоеды чаще страдают от ишемической болезни сердца и рака кишечника. При этом у придерживающихся промежуточного вегетарианства встречаются все эти болезни, но в меньшей степени, уточнила специалист.