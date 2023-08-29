Диетолог рассказала, почему кофе со временем перестает бодрить Диетолог Мансурова: кофе может не бодрить из-за выработки привычки к кофеину

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Чувство бодрости, которое придает человеку кофе, может со временем уменьшиться, рассказала в беседе с aif.ru врач-диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин ускоряет химические процессы в мозге, способствующие повышению настроения, концентрации внимания и борьбе с усталостью. Однако если в норме бодрящий эффект кофе проявляется уже через полчаса-час, сохраняясь в течение 3-5 часов, то со временем из-за выработки в организме человека толерантности к кофеину уровень бодрости от кофе все более снижается.

Как пояснила диетолог, человек, редко пьющий кофе, может ощущать при употреблении чашки напитка легкое повышение давления, учащение сердцебиения, небольшой тремор рук. Если кофе употребляется регулярно, этот эффект будет менее выраженным или даже совсем не проявляться. Со временем в организме вырабатывается привычка к кофеину, и его стимулирующее действие ослабевает, особенно если человек пьет кофе в больших объемах. Эксперт отметила, что безопасной дозой для взрослых является 400 мг кофеина в день.

Кроме того, по словам специалиста, на уровень бодрящего эффекта влияет изначальное количество кофеина еще в зерне. Так, чем выше росло дерево, тем меньше кофеина содержат его зерна. При этом чем кислее на вкус напиток, тем, скорее всего, в нем меньше бодрящего элемента. Концентрация кофеина также зависит от количества зерен и воды, используемых для приготовления. Как рассказала Мансурова, максимальный бодрящий эффект дает кофе, приготовленный в турке.

Третьей причиной резистентности к кофеину эксперт назвала особенности метаболизма у человека, его индивидуальной чувствительности и влияние генов. По словам диетолога, около 10% людей в мире имеют наследственную низкую чувствительность к кофеину, когда он быстро перерабатывается и выводится.

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