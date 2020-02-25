https://static.news.ru/photo/3ccca8e8-57d1-11ea-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия с 24 февраля отмечает народный праздник Масленицы. Традиционно главным блюдом масленичной недели становятся блины. Диетолог Елена Соломатина поделилась советами, как можно разнообразить классическое праздничное угощение.

Рекомендации специалиста приводит «Вечерняя Москва». Желающим уменьшить калорийность блюда Соломатина предложила делать блины на воде, кефире или обезжиренном молоке. Воду можно разбавить пивом — это добавит яркости вкусу блюда, а алкоголь при этом должен испариться при жарке. Диетолог, однако, призвала не переусердствовать с этой добавкой, так как у пива высокий гликемический индекс.

А вот у томатного сока он (гликемический индекс. — NEWS.ru) низкий — им тоже можно разбавить воду, особенно если хотите сделать блины с мясом или острой овощной начинкой. Добавлять можно и фруктовые соки. Конечно, это не так полезно из-за большого количества сахара, но это в любом случае лучше, чем сластить саму смесь, — отметила специалист.

При желании блины можно превратить в спортивное питание. Для этого диетолог посоветовала добавить в тесто изолят сывороточного белка или другие молочные смеси. Продукты такого рода продаются в спортивных магазинах.

Соломатина также выделила важный нюанс, связанный с самим процессом жарки блинов. По её словам, традиционный способ приготовления, когда масло просто наливают в сковороду, а сверху кладут тесто, приводит к появлению канцерогенов и повышает жирность блюда. Диетолог предложила использовать специальную блинную сковороду. Если такого аксессуара в хозяйстве нет, можно обмакнуть в масло картофелину и слегка смазать поверхность для жарки.

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