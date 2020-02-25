Россия с 24 февраля отмечает народный праздник Масленицы. Традиционно главным блюдом масленичной недели становятся блины. Диетолог Елена Соломатина поделилась советами, как можно разнообразить классическое праздничное угощение.
Рекомендации специалиста
А вот у томатного сока он (гликемический индекс. — NEWS.ru) низкий — им тоже можно разбавить воду, особенно если хотите сделать блины с мясом или острой овощной начинкой. Добавлять можно и фруктовые соки. Конечно, это не так полезно из-за большого количества сахара, но это в любом случае лучше, чем сластить саму смесь, — отметила специалист.
При желании блины можно превратить в спортивное питание. Для этого диетолог посоветовала добавить в тесто изолят сывороточного белка или другие молочные смеси. Продукты такого рода продаются в спортивных магазинах.
Соломатина также выделила важный нюанс, связанный с самим процессом жарки блинов. По её словам, традиционный способ приготовления, когда масло просто наливают в сковороду, а сверху кладут тесто, приводит к появлению канцерогенов и повышает жирность блюда. Диетолог предложила использовать специальную блинную сковороду. Если такого аксессуара в хозяйстве нет, можно обмакнуть в масло картофелину и слегка смазать поверхность для жарки.
Ранее, как писал NEWS.ru, специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору качественных ингредиентов для блинов.
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