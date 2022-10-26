Ученые выяснили, что стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие определенных заболеваний, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, у вегетарианцев чаще развивается дегенеративная патология мозга и такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, а мясоеды чаще страдают от ишемической болезни сердца и рака кишечника. При этом у придерживающихся промежуточного вегетарианства встречаются все эти болезни, но в меньшей степени, уточнила специалист.

Оценивалось развитие различных заболеваний и продолжительность жизни. Выявилось, что все они живут одинаково. Стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие заболеваний рассказала Тараско.

Диетолог также рассказала, что ученым трудно проводить подобные исследования. Она уточнила, что проблемы возникают при формировании групп в зависимости от возраста, веса и иных параметров, а также касательно вопроса контроля пищевого поведения объектов исследования.

Необходимо контролировать, чтобы люди эти продукты потребляли, нужно разбросать на группы в зависимости от возраста и веса, ну и прочее. Очень сложно, никто за это не берется — заключила специалист.

Гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина ранее рассказала, что вегетарианство способствует сокращению лекарственных препаратов, которые приходится принимать пожилым людям. По ее словам, происходит это, в первую очередь, за счет снижения сердечно-сосудистого риска, однако переход на такой тип питания должен быть постепенным. Она добавила, что в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, у человека нормализуется вес, снижается уровень артериального давления, улучшаются показатели липидного профиля, снижаются противовоспалительные реакции, характерные для пожилых.

 