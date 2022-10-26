Диетолог рассказала об опасностях вегетарианства и мясоедства Диетолог Тараско: у вегетарианцев чаще развивается Альцгеймер, а у мясоедов - рак кишечника

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Ученые выяснили, что стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие определенных заболеваний, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско. По ее словам, у вегетарианцев чаще развивается дегенеративная патология мозга и такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, а мясоеды чаще страдают от ишемической болезни сердца и рака кишечника. При этом у придерживающихся промежуточного вегетарианства встречаются все эти болезни, но в меньшей степени, уточнила специалист.

Оценивалось развитие различных заболеваний и продолжительность жизни. Выявилось, что все они живут одинаково. Стиль питания не влияет на продолжительность жизни, но влияет на развитие заболеваний — рассказала Тараско.

Диетолог также рассказала, что ученым трудно проводить подобные исследования. Она уточнила, что проблемы возникают при формировании групп в зависимости от возраста, веса и иных параметров, а также касательно вопроса контроля пищевого поведения объектов исследования.

Необходимо контролировать, чтобы люди эти продукты потребляли, нужно разбросать на группы в зависимости от возраста и веса, ну и прочее. Очень сложно, никто за это не берется — заключила специалист.

Гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина ранее рассказала, что вегетарианство способствует сокращению лекарственных препаратов, которые приходится принимать пожилым людям. По ее словам, происходит это, в первую очередь, за счет снижения сердечно-сосудистого риска, однако переход на такой тип питания должен быть постепенным. Она добавила, что в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, у человека нормализуется вес, снижается уровень артериального давления, улучшаются показатели липидного профиля, снижаются противовоспалительные реакции, характерные для пожилых.