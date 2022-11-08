Диетолог рассказала об опасности веганского питания Диетолог Коробкина: отказ от пищи животного происхождения лишает организм кальция и витамина В12

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Отказ от продуктов животного происхождения может быть опасен для здоровья, так как лишает организм многих незаменимых питательных элементов, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Анна Коробкина. По ее словам, растительная пища не может служить заменой животной. Так, переходя на веганский образ питания, человек лишается доступного кальция, витамина В12, а также многих аминокислот, содержащихся в молочной продукции, уточнила эксперт.

Чтобы получить необходимые витамины, минералы, белки из растительной пищи, приходится больше есть, при этом речь идет о продуктах с высоким содержанием пищевых волокон. Они быстро насыщают, но съеденное количество оказывается недостаточным для получения всех необходимых питательных веществ, — рассказала Коробкина.

Кальций, по словам диетолога, доступнее в животной пище, чем в растительной. Молочные продукты при этом являются источником 20 аминокислот, девять из которых незаменимы для организма, добавила специалист. Биодоступность железа при вегетарианском стиле питания также снижается. А витамин В12 содержится только в пище животного происхождения.

В растительной пище замены этому витамину просто нет, поэтому в этом случае его необходимо принимать дополнительно, в виде соответствующих биологически активных добавок, — заключила диетолог.

Диетолог Светлана Лисицына ранее рассказала, что веганский образ питания может быть опасен для людей с обострениями гастрита, язвенной болезни и иных заболеваний желудочно-кишечного тракта. По ее словам, организм в таком случае может реагировать на растительную пищу иначе, чем у здорового человека. Так, клетчатка может неблагоприятно влиять на слизистую желудка, а дефицит витамина В12 в такой пище может привести к недостатку гемоглобина, что плохо скажется на скорости восстановления больных органов и тканей.