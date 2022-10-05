Диетолог рассказала об опасности «скрытого» сахара Диетолог Мещерякова: «скрытый» сахар приводит к дефициту кальция и снижению тонуса кожи

Фото: NEWS.ru

«Незаметное» потребление сахара может доходить до 200–250 граммов в день, что превышает норму в 5–10 раз, заявила в беседе с LIVE24 диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова. «Скрытый» сахар, по ее словам, встречается в таких продуктах, как хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, готовые соусы, каши быстрого приготовления, готовые завтраки, йогурты с добавками, безалкогольные напитки и пакетированные соки. Избыток сахара в рационе приводит к таким последствиям, как нарушение обмена веществ, снижение иммунитета, дефицит кальция, кариес, снижение тонуса кожи, преждевременное старение, набор лишнего веса, развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистые заболевания, подчеркнула эксперт.

По ее словам, потребление сахара нужно поставить под строгий контроль во избежание серьезных проблем со здоровьем, но полностью отказываться от него врач не рекомендует.

Я не советую полностью отказываться от сладкого. Сладкий вкус может и должен присутствовать в питании в балансе с другими вкусами. Намного важнее поставить прием сладкого под строгий контроль, — заявила Мещерякова.

Эксперт уточнила, что пользы от рафинированного сахара ждать не стоит в принципе, однако явный вред он приносит лишь при чрезмерном употреблении.

Врач-эндокринолог Наталия Кидрянкина ранее рассказала, что фруктоза на самом деле не безопаснее обычного сахара — тот факт, что на нее не реагирует гормон инсулин, не исключает иных опасностей от ее употребления. По ее словам, чрезмерное употребление фруктозы очень опасно и способствует накоплению и отложению висцерального жира, повышению триглицеридов и уровня мочевой кислоты. Кроме того, врачи считают фруктозу основной причиной неалкогольной жировой болезни печени с дозозависимым эффектом.