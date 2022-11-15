Диетолог рассказала об опасности православного поста для пищеварения Диетолог Павличенко: употребление жирных и мясных блюд сразу после поста вредно для пищеварения

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Питаться мясными, сладкими и жирными блюдами сразу после православного поста вредно для пищеварения и может привести к резкому набору веса, рассказала СМИ диетолог Светлана Павличенко. По ее словам, возвращать продукты в рацион следует постепенно. Начать врач порекомендовала с нежирной пищи, такой как мясо птицы.

Главное — не начать наедаться сразу мясными, сладкими и жирными блюдами. Это вредно для пищеварения и чревато резким набором веса. После многодневного поста добавляйте животные продукты в рацион постепенно, начните с нежирной пищи: молока сниженной жирности, мяса птицы, — посоветовала Павличенко.

Диетолог предупредила, что от многодневных постов, таких как Рождественских и Великий, освобождаются беременные и кормящие женщины, дети до 14 лет и люди с заболеваниями ЖКТ, так как они нуждаются в особой диете. Эксперт уточнила — если человек даже при ограничениях хочет соблюдать пост, ему можно это делать, хотя и с некоторыми послаблениями. Можно сокращать порции пищи и количество жирных и сладких блюд, а также отказываться от мяса следует лишь два раза в неделю.

Диетолог Наталья Антонова ранее рассказала, что для профилактики сахарного диабета у детей и молодых людей важно нормализовать массу тела, вести активный образ жизни и соблюдать диету. По ее словам, чтобы не допустить развития диабета, важно минимизировать или устранить из рациона быстрые углеводы, исключить из него фастфуд, а также употреблять богатые полиненасыщенными кислотами жиры.