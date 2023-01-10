Диетолог рассказала о вредных свойствах крем-супов Диетолог Рыкалова: овощи в крем-супах теряют пользу

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Крем-суп

Измельченные до пюреобразного состояния супы не стоит есть часто, поскольку их питательная ценность невелика, посоветовала диетолог Татьяна Рыкалова. Как отметила врач в беседе с «Москвой 24», в отличие от свежих овощей из-за тепловой обработки овощи в крем-супах теряют свои питательные свойства и становятся менее полезными. Также, по ее словам, крем-супы вредны для зубочелюстного аппарата, поскольку при употреблении измельченной пищи не задействована челюсть.

Их питательная ценность снижается из-за технологии приготовления: подогрева и механического размельчения. А клетчатка разваривается и становится перевариваемой вместо нужной неперевариваемой, — отметила Рыкалова.

Помимо этого, из-за теплового воздействия сложные углеводы в таких супах превращаются в простые, тем самым увеличивая гликемический индекс блюда, добавила диетолог.

Рыкалова при этом пояснила, что такие супы подходят при обострении проблем с желудком или во время простуды, так как легко усваиваются. Крем-суп можно использовать в детском питании, чтобы легче приучить ребенка к овощам. При этом необходимо аккуратно подходить к выбору продуктов: не стоит добавлять в суп обжарку или делать слишком жирный бульон.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, как изменить рацион питания после новогодних праздников. Она порекомендовала вводить правильные привычки вместо того, чтобы садиться на жесткие диеты. Необходимо правильно распределять калории. На завтрак лучше выбирать теплые каши. Обед должен быть плотным и включать в себя сложные углеводы. Ужин, наоборот, стоит выбирать легкий, отказаться от жареного и фастфуда.