Диетолог рассказала о вреде сладкого чая Диетолог Русакова: злоупотребление сладким чаем может привести к диабету

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Злоупотребление сладким чаем может привести к диабету, утверждает член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Она рассказала «Москве 24», что этот сладкий напиток особенно вреден для тех, кто уже болен диабетом и ожирением. Кроме того, он несет лишние пустые калории.

Если сладкий чай употребляется в течение дня и количество сахара в общей сложности превышает 50 граммов, то это, конечно, со временем может привести к развитию сахарного диабета, — отметила врач.

Если человек не страдает от гипогликемии (снижения глюкозы в крови), то лучше пить чай совсем без сахара, говорит Русакова. В особенности сладкий напиток вреден тем, кто уже болеет диабетом и ожирением, так как он будет сильно влиять на уровень сахара в крови и выработку инсулина, рассказала эксперт. Она также добавила, что необходимости в приеме сладких напитков человеческий организм, как правило, не испытывает.

Диетолог Аплетаева ранее назвала белокочанную капусту самым полезным для пожилых людей овощем. По ее словам, продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, который часто бывает повышен у пожилых. Эксперт утверждает, что этот эффект можно усилить, если заправлять капусту подсолнечным или оливковым маслом. Также врач отметила пользу квашеной капусты, которая помогает улучшить микрофлору кишечника и обогатить ее полезными бактериями.