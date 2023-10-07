Диетолог рассказала о вреде частого употребления кофе Диетолог Тихомирова: при чрезмерном употреблении кофе рецепторы истощаются

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Кофе улучшает состояние при низком давлении и избавляет от головной боли, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, в день стоит выпивать не больше одной-двух кружек, так как при чрезмерном употреблении кофеина рецепторы истощаются.

Кофеин обладает способностью к стимуляции мозговой и физической деятельности организма. Он немного увеличивает пульс, число сердечных сокращений, дыхательный объем и считается естественным природным стимулятором. Предельная доза кофеина — 1000 миллиграммов, я бы посоветовала выпивать не больше одной-двух чашек кофе в день. При чрезмерном употреблении кофеина рецепторы просто истощатся. И вместо бодрости наступит сонливость, — рассказала Тихомирова.

Диетолог отметила, что если человек следит за весом, то лучше пить кофе без сахара, заменить его на сахарозаменитель или добавлять немного молока. Так вкус кофе становится немного мягче.

Кофе улучшает состояние при низком давлении, также избавляет от головной боли. Благодаря антиоксидантным свойствам он замедляет процесс старения, — добавила Тихомирова.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров рассказал, что кофе при частом употреблении действительно может вызывать зависимость. Специалист уточнил, что при отказе от напитков, содержащих кофеин, может возникнуть абстинентный синдром, характеризующийся нестабильной психикой, проблемами с концентрацией внимания и раздражительностью.