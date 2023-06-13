Диетолог рассказала о вреде бутербродов при ряде заболеваний Диетолог Соломатина: хлеб с маслом вреден при диабете и атеросклерозе

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Хлеб с маслом противопоказан больным сахарным диабетом, атеросклерозом, а также при лишнем весе, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, белый хлеб в сочетании с маслом является очень калорийной пищей, содержащей в том числе сахар и холестерин.

Белый хлеб, кроме пустых калорий и сахара, практически ничего не несет, а сливочное масло достаточно калорийно и содержит холестерин. <...> У кого зашкаливают параметры веса, сахара, холестерина, имеется атеросклероз, им не нужен белый хлеб с маслом, — подчеркнула диетолог.

По ее словам, если подобных проблем со здоровьем нет, хлеб с маслом в качестве утреннего бутерброда не нанесет вреда. При этом лучше, если хлеб будет цельнозерновым, а кусочек масла на него нужно не класть, а намазывать.

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