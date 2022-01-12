Диетолог рассказала о симптомах недостатка магния в организме

Повышение артериального давления, бессонница и плохое состояние зубов могут быть симптомами дефицита магния в организме, рассказала диетолог Елена Соломатина. По её словам, из-за нехватки этого полезного микроэлемента кровеносные сосуды становятся жёсткими и постоянно находятся в напряжённом состоянии, пишет «Москва 24».

Из-за недостатка магния у человека может быть бессонница, потому что всё тело в напряжении и заснуть невозможно. Часто бывает, что человек вздрагивает и тут же просыпается. Может быть и синдром беспокойных ног. Костная ткань начинает страдать, и разрушаются зубы. А там, где разрушение зубов, идёт кариес, потому что истончение минеральной плотности, и ясно, что бактериальная среда быстрее проникает и разъедает наши зубы, — пояснила Соломатина.

Помимо этого, продолжила диетолог, дефицит магния может негативно сказаться на здоровье кожи, волос и ногтей. По её словам, волосы становятся хуже, кожа начинает провисать, а ногти — ломаться и крошиться. Дефицит магния способствует образованию камней в почках и атеросклеротических бляшек в сосудах, которые, в свою очередь, могут привести к инсульту и инфаркту, резюмировала Соломатина.

Ране Соломатина призвала с осторожностью потреблять в пищу мускатный орех. По её словам, переизбыток этого ингредиента в рационе может привести к острым психозам.