Диетолог рассказала о рекомендуемом количестве бутербродов с красной икрой

https://static.news.ru/photo/ad561a96-4465-11eb-aba2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За праздничным столом можно съесть два-три бутерброда с маслом и красной икрой. Об этом сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она также предъявила основное требование к красной икре — она должна быть обязательно свежая, это обеспечит её высокие вкусовые качества. И чем она свежее, тем лучше.

Два-три бутерброда вполне можно себе позволить, но при условии, что остальные блюда тогда будут менее калорийными, — цитирует её РИА Новости.

Стародубова напомнила, что бутерброд с маслом и красной икрой — это уже 250–270 килокалорий, то есть три бутерброда — это уже 850 килокалорий. И тогда останется место только под шампанское. По её словам, если человек хочет попробовать много разных блюд, тогда лучше ограничится одним бутербродом и, может быть, даже без масла.

Ранее лучшими закусками к шампанскому эксперт назвал нежирную рыбу или птицу, сыр, овощи и фрукты. Также эти продукты — самые благоприятные для ночных трапез. Они легко усваиваются и не способствуют набору веса.

Блюда с маскарпоне, сливочным маслом и майонезом, напротив, плохо сочетаются с игристым. Алкоголь действует пагубно на работу поджелудочной железы, как и продукты, богатые жиром. Такой набор блюд может вызвать обострение панкреатита, тяжесть, тошноту, вздутие живота.

Ранее NEWS.ru писал, что врач назвала три вредных свойства салата оливье. Блюдо вредно из-за большого количества ингредиентов, наличия майонеза и размножающихся микроорганизмов.