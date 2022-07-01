Диетолог рассказала о пользе зелени для организма Диетолог Плотникова: зелень способствует нормализации работы внутренних органов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зелень содержит большое количество минералов и витаминов, она способствует нормализации работы внутренних органов и очищает кровь, заявила диетолог Кристина Плотникова. Более того, этот продукт регулирует работу кишечника, а также нормализует стул и укрепляет иммунитет, пишет «Слово и Дело».

Отдельно хочется сказать про зелень и салаты, которые являются мощными антиоксидантами и содержат огромное количество витаминов, минералов. Более того, они содержат хлорофилл, который регулирует микрофлору кишечника, способствует укреплению иммунитета, нормализует стул, очищает кровь, борется с грибками и многое другое, — подчеркнула Плотникова.

Она добавила, что летом было бы неплохо добавить в рацион сезонные овощи и фрукты, так как в них содержится большое количество клетчатки, необходимой для работы желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, отметила Плотникова, именно летом овощи и фрукты вкуснее всего. Диетолог также порекомендовала употреблять больше ягод, в них содержатся антиоксиданты, замедляющие процесс старения организма.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что садовая или лесная земляника является идеальной сезонной ягодой для обитателей средней полосы России, так как в ней содержится множество питательных нутриентов и витаминов. Он считает, что в этой ягоде содержится все, что нужно россиянам в летний период.