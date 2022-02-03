Диетолог рассказала о пользе творога для сердца

Творог состоит из белков, которые необходимы для «построения» сосудов, более того, в нём содержится витамин D, который положительным образом влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, рассказала диетолог Елена Соломатина. Она добавила, что в твороге также содержится полезный микроэлемент — метионин, пишет «Радио 1».

Творог — это белок. Полноценный белок совершенно необходим для «построения» тех же сосудов. Кроме того, в твороге есть витамин D. А он непосредственно связан с нервной системой и с работой сердечно-сосудистой системы, — пояснила Соломатина.

Она напомнила о том, что творог — это кисломолочный продукт. Содержащиеся в нём полезные микроэлементы могут помочь в нормализации работы кишечника. По её мнению, творог необходим для поддержания полезной микрофлоры и борьбы с патогенами.

Ранее диетолог Алексей Ковальков посоветовал россиянам есть на завтрак яичницу из двух яиц и воздержаться от тортов и пирожных. По его мнению, в утренние часы стоит есть жиры и белки.