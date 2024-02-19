Диетолог рассказала о пользе сала Диетолог Плотникова: сало в небольших количествах полезно для иммунитета

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Вопреки распространенному мнению о вреде употребления сала, оно является ценным продуктом питания, который в умеренных количествах не вредит фигуре и даже укрепляет иммунитет, рассказала в беседе с Lenta.ru диетолог Кристина Плотникова. По ее словам, при отсутствии противопоказаний ежедневно можно употреблять не более 30–50 г сала.

Как пояснила специалист, вред сала связывают с содержанием в нем насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Однако на самом деле сало содержит гораздо меньше этих жиров, чем, например, пальмовое масло. Кроме того, сало содержит витамины и аминокислоты, снижающие уровень «плохого» холестерина и повышающие уровень «хорошего».

Также сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма, — отметила диетолог.

Она добавила, что сало полезно за счет содержания железа, цинка, селена, кальция, магния, марганца и фосфора, необходимых для стабильного иммунитета и синтеза гемоглобина. Также этот продукт богат аминокислотами и жирными кислотами, способствующими поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Эксперт также объяснила, что умеренное употребление сала не приводит к образованию лишнего веса, так как жир в организме накапливается в первую очередь от употребления быстрых углеводов.

При этом от употребления сала необходимо отказаться пациентам с проблемами ЖКТ, печени, а также с диабетом и ожирением, предупредила диетолог.

Ранее врач — диетолог-нутрициолог Анна Белоусова посоветовала вести пищевой дневник, чтобы правильно подобрать рацион питания, который поможет избавиться от лишних килограммов к лету. По словам специалиста, необходимо в течение двух-трех дней записывать в дневник абсолютно все съеденное за день, а затем вычеркнуть из списка критические продукты.