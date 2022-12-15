Диетолог рассказала о пользе регулярного употребления морской капусты Диетолог Соломатина: регулярное употребление морской капусты поможет очистить организм

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Содержащаяся в морской капусте клетчатка при регулярном употреблении способствует выводу тяжелых металлов и соли из организма, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, морская капуста также помогает избавиться от излишков сахара и холестерина. Кроме того, этот продукт восполняет дефицит йода, полезен для микрофлоры кишечника и нормализует стул, уточнила специалист.

В морской капусте много желеобразной растворимой клетчатки, которая замечательно выводит из организма соли тяжелых металлов. Также она забирает на себя излишки сахара и холестерина, — рассказала Соломатина.

Диетолог добавила, что морская капуста позволяет преодолеть дефицит йода в организме. При этом эксперт предупредила, что людям с повышенной активностью щитовидной железы — гипертиреозом — не стоит употреблять этот продукт, так как он может лишь усугубить заболевание.

Эндокринолог Марина Берковская ранее рассказала, что попытка заменить прописанные врачом таблетки с йодидом калия на водоросли или биодобавки может привести к нежелательным последствиям. Она пояснила, что с помощью таблеток можно точно рассчитать дозировку препарата. Кроме того, попадая в организм, он ведет себя предсказуемо, что нельзя сказать о водорослях.