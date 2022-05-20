Диетолог рассказала о пользе молока для нервной системы Диетолог Богданова: стакан теплого молока поможет расслабить нервную систему

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Стакан теплого молока на ночь поможет расслабить нервную систему и человек захочет спать через 15 минут, считает диетолог Зоя Богданова. По ее словам, в этом продукте содержится много мелатонина — нейропептида, способного улучшать качество сна, пишет «Москва 24».

Стакан теплого молока на ночь может расслабить нервную систему, вы захотите спать минут через 15, — заверила Богданова.

Она также добавила, что в этом продукте содержится аминокислота триптофан, которая способствует выработке гормонов счастья в организме. По мнению медика, перед сном стоит пить именно теплое молоко, так как белок легче усваивается при нагревании. К тому же, подчеркнула Богданова, ночью лучше усваивается кальций, который отвечает за синтез и восстановление костной ткани.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что для нормализации микрофлоры кишечника кисломолочные продукты необходимо употреблять на голодный желудок. Он добавил, что после приёма пищи должно пройти не менее полутора часов. Эксперт отметил при этом, что для получения белка и кальция кисломолочную продукцию можно употреблять в любое время суток.