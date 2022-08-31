Диетолог рассказала о пользе корицы для больных диабетом Диетолог Нефедова: корица помогает снизить уровень сахара в крови

Фото: shutterstock.com

В ходе исследований Национального института здравоохранения выяснилось, что корица может отлично вписаться в рацион диабетиков и людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью «Народным Новостям». По ее словам, содержащиеся в пряности вещества способны понижать сахар в крови, однако не стоит забывать, что ученые в ходе опытов используют дозировки на порядок выше тех, что люди обычно употребляют в своем рационе.

Не стоит на корицу надеяться как на магическое средство, но тем не менее использовать ее в рационе можно, так как она коррелирует положительный эффект, — объяснила диетолог.

Нефедова добавила: больным сахарным диабетом также стоит включить в свой рацион клетчатку, фрукты, бобовые и овощи в сочетании с цельнозерновыми продуктами. Она уточнила, что отдельные продукты не способны существенно повлиять на здоровье без изменений ритма жизни в целом.

Диетолог Дарья Русакова ранее назвала сорт колбасы с канцерогенным эффектом. По ее словам, колбасные изделия вредны сами по себе, так как в них содержится много добавок, загустителей и усилителей вкуса, а копченые сорта считаются особо опасными именно из-за способа их обработки. Русакова рекомендует минимизировать потребление копченой колбасы до не более чем раза в неделю. В праздники она советует есть ее только в небольших количествах.