Диетолог рассказала о пользе березового сока Диетолог Соломатина рассказала о содержании полезных микроэлементов в березовом соке

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Березовый сок богат полезными микроэлементами, среди которых есть марганец, калий и магний, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила в разговоре с «Парламентской газетой», что этот напиток обеспечивает антиоксидантную защиту организма, убирает отеки, укрепляет сердечную мышцу и расширяет сосуды.

Он содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, успокаивает. Он также необходим для формирования костной ткани, — пояснила диетолог.

По словам Соломатиной, в соке также есть органические кислоты. Они стимулируют работу пищеварения, а сапонин понижает концентрацию липидов и снижает риски развития атеросклероза. При этом диетолог советует ограничить употребление березового сока до двух стаканов в день и отказаться от него людям с аллергией на пыльцу. Напиток также может быть вреден для тех, у кого есть камни в почках, так как обладает мочегонным эффектом. Соломатина предупредила, что хранить сок в холодильнике можно не больше двух-трех дней.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым людям пить до двух литров воды в день. По его словам, это необходимо для улучшения работы сердца и всего организма в целом.