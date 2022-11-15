Диетолог рассказала о полезных свойствах редиса Диетолог Королева: редис полезен для ЖКТ и помогает очистить организм от токсинов

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Благодаря содержанию витаминов группы В, эфирных масел и клетчатки употребление редиса способно помочь очистить организм от токсинов, справиться с простудными заболеваниями, а также нормализовать работу ЖКТ и укрепить иммунитет, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. Помимо этого, овощ полезен для нервной системы, рассказала врач.

В редисе содержатся витамины группы B. Это не только профилактика авитаминоза, но и высокая степень пользы для состояния нашей нервной системы, — уточнила Королева.

Редис содержит в себе эфирные масла, которые способны укрепить иммунитет и имеют согревающие свойства, что позволяет улучшать кровообращение, рассказала диетолог. Она добавила, что такой эффект полезен при простуде и помогает легче с ней справиться. Помимо этого, редис благотворно влияет на ЖКТ из-за содержания в нем клетчатки, которая подпитывает микрофлору кишечника. Врач пояснила, что употребление редиса стимулирует перистальтику кишечника и служит профилактикой запоров.

Диетолог Людмила Денисенко ранее рассказала, что тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение. По ее словам, тыква имеет насыщенный оранжевый цвет. Это говорит о том, что она наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А. Кроме того, врач рассказала, что в состав боярышника входит урсоловая кислота. Она оказывает антимикробное и противовоспалительное действие.