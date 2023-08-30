Диетолог рассказала о полезных свойствах хрома осенью Диетолог Соломатина: продукты с хромом помогут легче пережить осень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Благодаря продуктам с содержанием хрома можно проще и легче пережить осень, рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина. По ее словам, этот элемент содержится в морепродуктах, какао и финиках. Она отметила, что хром помогает справиться с плохим состоянием и увеличением нагрузки.

Когда уменьшается движение, ухудшается состояние, увеличивается нагрузка и с непривычки входить в этот ритм тяжело, уровень энергии падает, хром поможет протянуть глюкозу в клетки. Клетка будет меньше требовать фастфуды и сладкого и соответственно осень пройдет проще и легче, — сказала Соломатина.

Она рекомендовала не варить какао на молоке с сахаром, а использовать натуральный порошок с добавлением нескольких фиников. Также плоды можно использовать в рационе вместо конфет.

Ранее Соломатина рассказала, что осень — идеальное время, чтобы запастись витаминами и укрепить свой иммунитет, в этом помогут фрукты и овощи. По ее словам, некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя так. В первую очередь речь идет о томатах, чернике, малине и сушеных яблоках. Диетолог отметила, что с начала осени можно постепенно добавлять в рацион теплые овощные супы из кабачков или брокколи, а также больше мяса и жирной рыбы.