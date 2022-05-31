Диетолог рассказала о полезных продуктах для людей старше 60 Диетолог Соломатина: людям старше 60 лет стоит есть продукты с содержанием омеги-3

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Людям старше 60 лет стоит включить в свой рацион продукты с содержанием витамина D, B12 и омеги-3, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, эти полезные микроэлементы защищают от когнитивных нарушений и минимизируют риск остеопороза, пишет «Москва 24».

Омега-3 поддерживает уровень холестерина в надлежащем состоянии, способствует выработке холестерина высокой плотности и убирает плохой холестерин. А это профилактика атеросклероза и сосудистых нарушений: инфаркта, инсульта и старческих деменций, — уточнила Соломатина.

Она добавила, что витамин D и омега-3 содержатся в сале. В связи с этим диетолог порекомендовала пожилым людям исключить из рациона колбасу и есть по 10–20 граммов сала ежедневно. Также Соломатина заверила, что людям старше 60 необходимо потреблять продукты с витамином В12: из-за его дефицита возникают нарушения нервной системы, это нередко проявляется в шаткой походке и замедленной реакции.

С возрастом могут быть проблемы со зрением. Поэтому надо активно включать в рацион антиоксиданты. Это черника, голубика, слива. Все, что окрашено в темный цвет, — добавила диетолог.

Ранее Соломатина заявила, что людям старше 60 лет не стоит злоупотреблять маринованными продуктами, насыщенными жирами, жареным и сладким, а также некоторыми видами мяса. Она уточнила, что в пожилом возрасте пищеварительному тракту становится сложно переваривать свинину, баранину и говядину.