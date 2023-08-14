Диетолог рассказала о плюсах и минусах добавок к чаю Диетолог Мансурова рассказала о вреде чая с молоком при болезнях почек

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Добавление в чай молока, лимона или приправ оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье, рассказала в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. Так, по ее словам, чай с молоком способствует стабилизации работы нервной системы, повышает работоспособность, приводит организм в тонус, однако вреден для страдающих воспалением мочевыводящих путей и проблемами с почками.

Как отметила специалист, чай с молоком обладает мочегонным эффектом и помогает очистить организм от шлаков и токсинов, провести детокс печени, ускорить метаболизм. Зеленый чай с молоком богат кальцием и витамином С, способствуя укреплению волос и ногтей.

Однако чай с молоком вреден при проблемах с почками и мочевыводящими путями, продолжила эксперт. Кроме того, некоторые ферменты в этом напитке мешают нормальному усвоению железа и других микроэлементов. Чай с молоком может блокировать усвоение компонентов из лекарств примерно на 2 часа, а при болезнях ЖКТ приводит к брожению и вздутию. Поэтому выпивать его можно не больше 700 граммов в сутки, при этом не смешивая с другими приемами пищи.

Чай с лимоном полезен для профилактики заболеваний сосудов, а также для поддержания здоровья мышц и костей, рассказала диетолог. Напиток стимулирует обмен веществ и перистальтику кишечника. Противопоказан он людям с аллергией.

По словам врача, чай с мятой имеет успокаивающий эффект, помогает в борьбе с простудой, головными и другими болями, нормализует давление. При этом мята снижает уровень тестостерона, поэтому чай с такой добавкой отрицательно сказывается на мужском либидо.

Нутрициолог также отметила, что чай со специями — гвоздикой, кардамоном, корицей, имбирем и т.д. — богат полифенолами, органическими кислотами, эфирными маслами, витаминами и антиоксидантами. Пара чашек в день поможет укрепить иммунитет, придаст энергию и снимет чувство усталости. Противопоказан напиток при аллергии и язвенной болезни.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, что увлечение слишком горячим чаем приводит к хроническому ожогу пищевода, порче зубов, а также в разы повышает риск развития онкологических заболеваний. По словам врача, оптимальная температура горячей пищи должна составлять 50–60 градусов.