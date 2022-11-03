Диетолог назвала пищевые привычки, ведущие к накоплению жира Диетолог Манакер: нехватка белка и жиров в рационе мешает похудеть

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Пристрастие к конфетам и газировке, нехватка полезных белков и жиров в рационе, а также недостаточное потребление продуктов с пробиотиками — это пищевые привычки, способные привести к накоплению лишнего веса, сообщает LIVE 24 со ссылкой на диетолога Лорен Манакер. По ее словам, для похудения в первую очередь стоит отказаться от регулярного потребления сладостей, так как это пустые калории, которые не поддерживают чувство сытости.

Употребление слишком большого количества калорий, например, из конфет без клетчатки, полезных жиров или белков, которые поддерживают чувство сытости, может привести к накоплению жира на животе, — рассказала специалист.

По словам Манакер, появлению ощущения сытости способствует потребление полезных жиров и белков. Поэтому для уменьшения количества брюшного жира эксперт посоветовала сочетать высокоуглеводные закуски с ореховым маслом, которое способствует сытости. Также диетолог порекомендовала уделить особое внимание продуктам с содержанием пробиотиков.

Здоровье вашего кишечника может повлиять на вес и жир на животе, а недостаточное потребление продуктов с пробиотиками, таких как йогурт, кефир, может оказать негативное влияние на организм, — уточнила специалист.

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Елисеева ранее рассказала о последствиях злоупотребления фастфудом. По ее словам, подобная пища грозит организму множеством негативных последствий — от лишнего веса до серьезных заболеваний. Однако последствия могут быть и более серьезными — например, диабет второго типа из-за «убойных доз простых углеводов в виде сахара». Врач также обратила внимание на вред для организма ароматизаторов, консервантов и прочей химии, которая применяется в фастфуде.