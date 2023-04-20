Диетолог рассказала о парадоксе лишнего веса Диетолог Русакова назвала парадоксом развитие ожирения у людей с хорошей генетикой

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Зачастую ожирение возникает у людей с изначально хорошей генетикой, рассказала о парадоксе лишнего веса диетолог Дарья Русакова. В беседе с «Царьградом» специалист отметила, что лишний вес способен оказывать не только отрицательное влияние на организм. По ее словам, у людей с ожирением первого типа хорошие резервные способности сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Если мы говорим про ожирение первого типа, то, естественно, этот жир не будет оказывать большое негативное влияние на здоровье, наоборот, будет амортизировать опорно-двигательный аппарат, обладать защитными иммунными свойствами, — уточнила диетолог.

По словам Русаковой, лишний вес не оказывает определяющего влияния на продолжительность жизни. Она пояснила, что этот фактор в большей степени зависит от генетической предрасположенности. Кроме того, на продолжительность жизни могут позитивно повлиять хорошая экология, физическая активность и правильное питание.

Кардиохирург Владимир Ершов ранее предупредил об опасности лишнего веса для здоровья. По его словам, чем больше индекс массы тела, тем выше риск развития фибрилляции предсердий, которую также называют мерцательной аритмией. Это заболевание может привести к образованию тромбов, что спровоцирует инфаркт или инсульт.