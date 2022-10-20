Диетолог рассказала о диете для людей с проблемами ЖКТ Диетолог Кругова: людям с проблемами ЖКТ в острой стадии нужно соблюдать щадящую диету

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Россиянам с заболеваниями ЖКТ в острой стадии нужно соблюдать щадящую диету, в которую входят отварные или приготовленные на пару продукты, рассказала «ФедералПресс» диетолог Наталья Круглова. Мясные блюда лучше подавать в виде котлет или фарша — таким образом мясо будет лучше усваиваться, уточнила эксперт. Помимо того, по ее словам, нельзя употреблять в пищу копчености, пищу с острыми специями , кислое, крепкие чаи и кофе.

Не стоит употреблять крепкие бульоны, копченые продукты и острые специи. Следует исключить крепкие чаи и кофе. Кислые овощи и фрукты тоже исключить в стадии обострения, — предостерегла специалист.

При этом если заболевание не находится в острой стадии, а обострения случаются редко, рацион больного может быть приближен к стандартному. Круглова уточнила, что в таком случае серьезных ограничений не требуется.

диетолог и нутрициолог Дарья Русакова ранее рассказала, что больным гипотиреозом — недостатком гормонов щитовидной железы — необходимо минимизировать потребление мучного и сладкого. По ее словам, у людей с этой болезнью снижается скорость обмена веществ, что может приводить к набору лишнего веса, если не исключить из рациона калорийные продукты. Эксперт уточнила, что большую долю калорий дают продукты с большим содержанием углеводов.