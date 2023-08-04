Диетолог рассказала, можно ли прокисшему покупному молоку дать вторую жизнь Диетолог Дюваль: из покупного молока нельзя сделать простоквашу, так как оно стерилизовано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокисшему молоку, купленному в магазине, нельзя подарить вторую жизнь, сделав из него простоквашу или кефир, так как данный продукт стерилизован на фабрике, рассказала NEWS.ru диетолог Анжелика Дюваль. Эксперт добавила, что в магазине иногда встречается разведенный водой порошок, а не натуральное молоко.

Все фабричное молоко стерилизуют, в нем не остается никаких бактерий. Под видом натурального молока часто мы получаем порошковый продукт, разведенный водой. Это молоко с большим сроком годности, которое не хранят на полках-холодильниках. Чтобы получить последовательные продукты из молока: кефир, простоквашу, сметану, творог — нужно живое молоко, без стерилизации и консервации, — подчеркнула Дюваль.

По ее словам, для получения кефира, простокваши, сметаны, творога, нужно живое молоко, без стерилизации или консервации. Диетолог отметила, что польза кисломолочных продуктов объясняется наличием в них бифидобактерий.

Чтобы их получить, необходима бактериальная закваска, продающаяся в аптеке, если говорим о домашнем молоке. Но из фабричного молока мы ничего не получим, если поставить его прокисать, то продукт получится с горьким вкусом, — подытожила Дюваль.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее посоветовала отказаться от чая с молоком при инфекциях мочевыводящих путей и патологиях почек. По ее словам, такое сочетание может мешать усвоению железа и некоторых активных компонентов лекарств.