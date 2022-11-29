Диетолог рассказала, кому противопоказана овсяная каша

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Овсяная каша является полезным диетическим продуктом, ее часто дают детям и ослабленным пациентам, однако не всем она может принести пользу, рассказала в беседе с «Москвой 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, овсянка противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и склонным к аллергии. Кроме того, есть такую кашу можно не более двух-трех раз в день.

Как на любой другой продукт, на овсянку может быть индивидуальная пищевая непереносимость или аллергическая реакция. Поэтому людям с пищевой непереносимостью и аллергией употреблять ее не рекомендуется, — отметила врач.

Русакова отметила, что овсянка может выводить из организма полезные вещества, поэтому в неделю ее можно употреблять только два-три раза, а в другие дни заменить другими крупами.

Диетолог напомнила, что овсяная каша особенно полезна для ослабленных больных, а благодаря своим пищевым волокнам она хорошо влияет на состояние кишечника и снижает уровень холестерина в крови.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее рассказала, что благодаря наличию в каше сложных углеводов она является хорошим источником восполнения энергии, поэтому употреблять ее можно в течение всего дня. По ее словам, советы есть кашу только на завтрак — это не более чем миф. Все каши по-своему полезны: необходимые для организма витамины и микроэлементы содержатся не только в популярных гречке и овсянке, но и в пшенной и кукурузной каше, добавила специалист.