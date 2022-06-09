Диетолог рассказала, кому не стоит есть орехи Диетолог Лукашенкова: людям с экземой или псориазом не стоит злоупотреблять орехами

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Орехи

Людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и хроническими нарушениями работы печени и поджелудочной железы не стоит злоупотреблять орехами, считает диетолог Олеся Лукашенкова. Она также добавила в беседе с «Москвой 24», что этот продукт может усугубить состояние пациентов с экземой или псориазом.

Орехи способны усугубить состояние при псориазе и экземе. Тем, у кого угревая сыпь, лучше отказаться от арахиса. В составе земляного ореха есть вещество, которое усиливает выработку кожного жира, — пояснила Лукашенкова.

По ее словам, в орехах также содержится немало аргинина, из-за него употребление орехов может негативным образом повлиять на здоровье людей, у которых есть склонность к частым проявлениям герпеса. Диетолог также напомнила, что в этом продукте содержится немало калорий. Однако орехи не причинят серьезного вреда здоровью, если употреблять их в меру, подчеркнула Лукашенкова. Она отметила, что дневная норма взрослого человека составляет примерно 30 граммов этого продукта.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление орехов, семечек, зернового хлеба, капусты и киви может привести к разрыву кишечника. По словам специалиста, такой риск грозит только людям с дивертикулярной болезнью, у здорового человека кишечник из-за пищи разорваться не может.