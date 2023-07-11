Диетолог рассказала, какой шоколад наиболее полезен Диетолог Соломатина: польза шоколада напрямую зависит от содержания в нем какао

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Во всем мире 11 июля отмечается День шоколада, существует множество видов и сортов этого лакомства, однако наиболее полезным является продукт с высоким содержанием какао, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, такой шоколад можно использовать ежедневно как биологически активную добавку.

В нем много антиоксидантов и магния. Первые уберегут от системных воспалений и замедлят старение, вторые — понизят давление и улучшат состояние нервной системы. Кроме того, благодаря фенилэтиламину, содержащемуся в какао-бобах, шоколад способствует выработке эндорфинов, или, как их называют, гормонов счастья, — объяснила специалист.

При этом врач порекомендовала употреблять не более одной трети плитки в день, так как в составе шоколада есть вредные в больших количествах сахар и насыщенные жиры. А чтобы чувство насыщения пришло быстрее, диетолог посоветовала рассасывать шоколад.

Как сообщили изданию в Роспотребнадзоре, пользу приносит только качественный, изготовленный по всем правилам шоколад. Согласно современному стандарту, натуральный шоколад должен содержать не меньше 35% сухого остатка какао, молочный — не менее 25%, темный — 40%, а горький — 55% и выше. При изготовлении нельзя использовать ароматизаторы, имитирующие вкус и аромат шоколада, и животные жиры, за исключением молочного жира. Содержание эквивалентов масла какао допустимо, но не более 5%.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова рассказала, что шоколад и кофе в умеренных количествах хорошо подходят для перекуса и помогают повысить настроение. Эти продукты создают разгрузку от эмоционального стресса: благодаря свойствам, запаху и вкусу, они положительно влияют на содержание серотонина в крови.