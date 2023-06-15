Диетолог рассказала, какой кофе наиболее полезен Диетолог Мухина назвала ферментированный кофе наиболее полезным для здоровья

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Наиболее полезным для здоровья является ферментированный кофе, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, такой продукт содержит гораздо больше различных полезных микроэлементов и аминокислот по сравнению с обычным кофе.

Самым лучшим, обогащенным считается кофе, зерна которого прошли через пищеварительную систему животного. Плоды кофе съедают слоны, обезьяны, мусанги, и потом эти зернышки выходят естественным путем. Их тщательно очищают и подвергают обработке, — рассказала врач.

Эксперт уточнила, что, в отличие от обычного кофе, такие зерна содержат флору, которая насыщает микробиоту кишечника, может быть полезна при дисбактериозе и улучшает синтез в кишечнике таких нейропептидов, как серотонин и мелатонин.

Выпивая такой ферментированный кофе, человек испытывает состояние особой эйфории, которая не вызывается только воздействием кофеина, а объясняется именно синтезом нейромедиаторов, флорой, которая присутствует в этом напитке, — пояснила Мухина.

Ранее эксперт по маркетингу Михаил Глухов предупредил о подорожании кофе в России в текущем году примерно на 15%. Этот рост связан с подорожанием продукта в основных странах-поставщицах — Индии, Вьетнаме и Бразилии. Россия полностью зависит от мировой биржи и производителей и пытается смягчить рост цен созданием запасов кофе.