Диетолог рассказала, какой фрукт продлевает жизнь Диетолог Лазуренко: употребление яблок способствует продлению жизни

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Ежедневное употребление яблок способно продлить жизнь, этот фрукт помогает бороться с лишним весом и поддерживать красоту и здоровье долгие годы, сообщила врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. Тем не менее каждый должен сам для себя решить, подходит ли ему этот продукт, посоветовала она в беседе с «Москвой 24».

Яблоко — это на самом деле король фруктов. Любые органы и ткани нашего организма его безумно любят. Яблоко содержит тартроновую кислоту, которая очень плодотворно работает на нормализацию углеводного обмена. То есть борьба с ожирением благодаря яблоку тоже происходит, — пояснила врач.

Лазуренко отметила, что еще древние говорили о полезных свойствах этого доступного фрукта, считая, что одно яблоко в день продлевает молодость, красоту, здоровье и жизнь минимум на 5 лет. Однако не на всех яблоки действуют одинаково, некоторым подходят только определенные сорта, добавила диетолог.

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые предотвращают развитие рака. По ее словам, популярный в летнее время у россиян арбуз содержит антиоксидант лекопин, который препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу. В дыне в большом количестве содержится витамин С, необходимый для поддержания иммунной системы, а также бета-каротин, который предохраняет от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.