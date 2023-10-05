Диетолог рассказала, какими должны быть настоящие экопродукты Диетолог Соломатина: экопродукты должны выращиваться на натуральных удобрениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продукты с маркировкой «био», «эко» или «органик» должны отвечать целому ряду требований, рассказала в беседе с «360» диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, при их производстве необходимо использовать натуральные удобрения и корма без примесей, а земля для выпаса скота должна быть чистой и не обработанной химикатами, опасными для здоровья людей.

Вырастить без удобрений сложно. Однако есть те, которые наносят ощутимый вред, а есть те, что вредят только больным людям. Все это определяется требованиями и регламентами. Но экотовары, несомненно, полезнее, — подчеркнула специалист.

Как отмечает издание, маркировка «био», «эко» и «органик» означает, что товар — растительного или животного происхождения и создан в искусственных условиях, максимально приближенных к естественным. В США, Великобритании и Японии такие продукты называют «органическими», приставка «эко» популярна в Скандинавских государствах, а «био» — в Германии и Франции. В России употребляются все варианты.

Экологически чистые продукты сегодня широко представлены как в специализированных магазинах, так и в обычных супермаркетах. Экотовары отмечены соответствующим знаком на упаковке.

Однако, по мнению независимого эксперта рынка Александра Анфиногенова, ажиотаж, возникший вокруг экопродуктов, на деле ничем не подкреплен. Как заявил специалист изданию, это лишь маркетинговый ход брендов ради прибыли, когда за счет красивых слов производитель пытается подчеркнуть, что продукт содержит меньше вредных веществ.

В связи с этим в России могут ужесточить правила регистрации брендов с приставками «эко» и «био», пишет издание. Роскачество предложило допускать это только в случае, если у производителя есть соответствующий сертификат.

Если власть готова помочь людям разобраться в био-, эко- и органик-клеймах, то нужно сделать государственную программу с «Честным знаком». Тогда каждый сможет прочитать об этих понятиях и, увидев их на продукте, понимать, что он приобретает, — предложил Афиногенов.

Ранее врач общей практики Сергей Алендеев предупредил, что курица из магазина представляет опасность для здоровья человека. По его словам, причина — использование антибиотиков и стимуляторов роста.