Диетолог назвала продукты для укрепления иммунитета Диетолог Денисенко призвала есть тыкву, хурму и осенние ягоды для укрепления иммунитета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тыква, хурма и осенние ягоды являются продуктами, которые помогут повысить иммунитет и поддержать хорошее настроение, сообщила KP.RU диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, тыква имеет насыщенный оранжевый цвет. Это говорит о том, что она наполнена антиоксидантами и бета-каротином, преобразующимся в витамин А.

А значит, чем чаще ее есть (в сочетании с кашами, в супах, цукатах и так далее), тем лучше организм будет противостоять некоторым видам рака, сердечным заболеваниям и старению. Хурма помогает восстановить организм после перенесенного COVID-19 и других вирусных заболеваний, — заметила Денисенко.

Кроме того, врач рассказала, что в состав боярышника входит урсоловая кислота. Она оказывает антимикробное и противовоспалительное действие. Также диетолог сообщила о пользе грибов, которые являются отличным источником витамина D. Именно из-за недостатка этого витамина повышается риск заражения вирусными заболеваниями.

Ранее диетолог Лорен Манакер рассказала, что смузи из богатых клетчаткой зеленых овощей способно помочь избавиться от жира на животе. Употребление низкокалорийных овощей с натуральной клетчаткой в виде смузи помогает легко насытить организм, что в итоге помогает избавиться от лишнего веса, пояснила специалист. По ее словам, разнообразить вкус и повысить питательность такого напитка поможет добавление ягод и фруктов.