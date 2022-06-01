Диетолог рассказала, какие продукты помогут ребенку подготовиться к ЕГЭ Диетолог Мухина посоветовала добавлять ребенку в еду костный мозг перед ЕГЭ

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В период подготовки к ЕГЭ ребенку необходимо потреблять продукты с содержанием витаминов C, E, A и B2, фолиевой кислоты и кальция, например костный мозг, заявила диетолог Марият Мухина. Она также призвала родителей проследить, чтобы их дети не злоупотребляли такими стимуляторами, как кофе и шоколад, пишет «Слово и Дело».

Здесь нужны особые вещества, которые стимулируют созревание и рост нервных клеток, дополнительных синапсов. Буквально для улучшения памяти и концентрации внимания нужно добавлять специальные витамины для детей и подростков, — отметила Мухина.

Она добавила, что шоколад и кофе в больших количествах приводят к перевозбуждению и сонливости, а также мешают подготовке к экзамену. Диетолог также порекомендовала незаметно для ребенка добавлять в еду костный мозг. По словам Мухиной, в нем содержится большое количество витамина B12, белка, а также витамина E, железа, фосфора и витамина A.

Ранее психолог Юлия Хадарцева посоветовала родителям «снизить важность оценки и убрать контроль» в период сдачи ЕГЭ, а также «поговорить с ребенком и сказать, что в экзамене нет ничего страшного — все его сдавали и со всеми всё в порядке». Эксперт добавила, что так можно избежать у выпускников нервного срыва на фоне итоговых испытаний.