Диетолог рассказала, какие овощи помогают нормализовать давление Диетолог Лазуренко: огурцы и помидоры помогают нормализовать давление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезонные овощи, например, огурцы, помогают нормализовать давление, диетолог Наталья Лазуренко в разговоре с «Москвой 24» напомнила, что сейчас солнце часто сменяется дождями, это благотворно влияет на рост огурцов. Она добавила, что в них содержится хлорофилл, этот полезный микроэлемент защищает организм от заболеваний.

Несмотря на то что огурцы содержат большое количество воды, они содержат и большое количество микроэлементов. А еще в огурцах есть хлорофилл. Вещество, которое несет пользу всем системам и защищает от возможных недугов. В том числе огурцы контролируют давление и поддерживают тонус сосудов, — рассказала Лазуренко.

Однако, заметила диетолог, огурцы нужно есть без соли, если человек хочет получить максимальную пользу для здоровья. Она пояснила: в этих овощах хороший баланс калия и натрия, но если огурец посолить, то натрия будет слишком много и полезный эффект от этого продукта значительно снизится. Лазуренко добавила, что не менее полезным продуктом для нормализации давления может стать помидор.

В помидорах есть вещество ликопин, которое как раз поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Он улучшает качество обменных процессов и, как следствие, оказывает благоприятный эффект на организм в целом, — отметила диетолог.

Ранее диетолог Анна Ивашкевич посоветовала россиянам употреблять как можно больше свежих огурцов во время депрессии и подавленности. Она рассказала, что овощ улучшает моторику кишечника, а это, в свою очередь, влияет на выработку серотонина.