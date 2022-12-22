Диетолог рассказала, какая приправа лучше раскроет вкус холодца Диетолог Мухина: горчица и хрен одинаково хорошо раскрывают вкус холодца

Фото: shutterstock.com

И хрен, и горчица одинаково хорошо раскрывают вкус холодца и помогают его усвоению, рассказала диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело». Она отметила, что при выборе приправы также следует учитывать различия в их воздействии на организм. По ее словам, горчица оказывает разогревающее воздействие, тогда как хрен стимулирует выброс половых гормонов. Эксперт отметила, что обе приправы имеют разный химический состав.

В хрене содержатся витамин С, витамины группы B, никотиновая кислота, очень мощные фитонциды. В нем тоже содержатся эфирные горчичные масла, а также витамины А, Е, D, железо. Горчица — это очень мощный эмульгатор жиров. Помимо этого, она также содержит антиоксиданты и настоящие растительные антибиотики, — добавила Мухина.

Диетолог объяснила, что из-за раздражающего воздействия на организм и горчица, и хрен усиливают аппетит. Помимо того, оба этих продукта способствуют снижению уровня холестерина, улучшают обмен веществ и когнитивные способности, рассказала эксперт. Более того, эти приправы обладают антибактериальным и противовирусным эффектом.

Семья из трёх человек ранее попала в больницу из-за отравления холодцом, купленным в столичном магазине. Инцидент произошёл 9 мая. Были госпитализированы 34-летняя девушка, 39-летний мужчина и 62-летняя женщина. По данным источника, им поставили диагноз «отравление метгемоглобинобразователями».