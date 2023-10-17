Диетолог рассказала, какая крупа полезна для нервной системы Диетолог Королева посоветовала для здоровья нервной системы есть пропаренный рис

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Пропаренный рис содержит большое количество витаминов группы В и считается полезной крупой для нервной системы, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что при нехватке витаминов группы В человек может столкнуться с различными неврологическими расстройствами.

Рис пропаривают для сохранения всей питательной ценности этого продукта. При этом из состава оболочки непосредственно в ядерную часть риса переходят витамины группы В. <...> Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства, — уточнила диетолог.

Королева посоветовала перед приготовлением риса замачивать его на ночь в холодной воде. С утра следует промыть его, пока крупа не станет чистой. Это позволит минимизировать содержание крахмала с высоким гликемическим индексом. После этого рис можно начинать готовить. Диетолог подчеркнула, что его можно есть как на завтрак, так и на обед или ужин.

По словам врача, рис хорошо сочетается с овощами и зеленью. Это поможет улучшить перистальтику кишечника. Если употреблять рис отдельно, без продуктов, содержащих растительные волокна и клетчатку, есть риск возникновения запоров.

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова ранее посоветовала есть картофель два-три раза в неделю. Специалист пояснила, что на самом деле этот продукт не является калорийным и полезен для здоровья в случае правильного приготовления.