Диетолог рассказала, какая капуста лучше всего подходит для похудения Диетолог Соломатина посоветовала худеющим есть квашеную капусту

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Худеющим следует добавить в рацион квашеную белокочанную капусту, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что в продукте содержится тартроновая кислота, способствующая блокировке перехода углеводов в жир. При этом, чтобы получить нужный эффект, важно класть в капусту минимальное количество соли.

В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая способствует похудению. Она блокирует переход углеводов в жир, поэтому для сладкоежек и любителей мучного квашеная капуста станет отличным помощников в борьбе с лишними килограммами. Однако ее нужно делать с минимальным количеством соли, — пояснила Соломатина.

Квашеная капуста богата клетчаткой, которая помогает убрать лишний сахар из организма. В блюде также есть янтарная кислота, обеспечивающая энергию клеток и улучшающая метаболические процессы. Диетолог добавила, что капусту можно включить в рацион при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.

Диетолог Людмила Денисенко ранее предупредила, что йогурты, творожки с наполнителями, соки и обезжиренные продукты могут помешать процессу похудения. По ее словам, в йогуртах на самом деле содержится большое количество сахара и вредные добавки — ароматизаторы и красители.