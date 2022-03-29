Диетолог рассказала, как справиться с весенним гиповитаминозом

Чтобы справиться с весенним гиповитаминозом, россиянам следует потреблять полезные микроэлементы из овощей, фруктов и определённых видов рыбы, заявила диетолог Елена Соломатина. Она уточнила в беседе с Lenta.ru, что гиповитаминоз выражается в слабости, повышенной усталости и снижении иммунитета.

Многие говорят об авитаминозе, не понимая, что сегодня, к счастью, у нас его практически нет. Бывают только редкие случаи, связанные с наличием у людей некоторых заболеваний, связанных с невозможностью усвоения определенных веществ. Дело в том, что с появлением более широкой продуктовой палитры острого гиповитаминоза практически нет, хотя с определенными симптомами люди все же сталкиваются, — пояснила Соломатина.

Она отметила, что россияне очень часто сталкиваются с нехваткой витамина С, так как его нельзя запасти впрок, как, например, витамин D, который имеет свойство накапливаться в организме. Соломатина подчеркнула, что этот полезный микроэлемент можно получить из фруктов и овощей, которые «дожили» до марта при правильном хранении, а также из картофеля. Диетолог также посоветовала есть квашеную капусту, болгарский перец и замороженные ягоды.

Ранее эпидемиолог Яна Кузьмичёва заявила, что весной иммунитету нужны витамины групп В, С, D и Е. Нехватка витаминов начинается к началу весны в том числе потому, что зимой на улице было мало солнца, отметила она.