Диетолог рассказала, как похудеть без больших физических нагрузок

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru рассказала, что добиться быстрого и эффективного похудения можно и без серьёзных физических нагрузок и занятий спортом. По её мнению, достаточно просто выходить на улицу и гулять на свежем воздухе, иногда меняя ходьбу на быстрый шаг.

У многих ассоциация, что спорт — это красивые костюмы, спортзал, это время и деньги. Не надо абсолютно. Вышел на улицу, где-то ускорился, прошёл быстрым шагом, можно с собакой, ребёнком, подругой, ускорился в максимальном темпе, дальше перешёл на обычный шаг. Потом опять можно ускориться и снова перейти на шаг, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что подобный образ жизни входит в привычку, так как при занятиях спортом выделяются эндорфины и люди подсаживаются на физические нагрузки как на «полезный наркотик». Также специалист посоветовала заниматься дома физкультурой, гимнастикой, побольше ходить и делать различные упражнения, чтобы напрягать мышцы.

Ранее Соломатина заявила, что для быстрого, безболезненного и эффективного похудения к лету необходимо придерживаться рационального питания. Она посоветовала исключить сладкое, простые углеводы (белый рис, хлеб), пиво, добавить в свой рацион побольше фруктов и овощей, а также обязательно заниматься физической нагрузкой. Более того, диетолог напомнила о необходимости соблюдения водного режима (минимум 30 мл на каждый килограмм веса в течение дня) и пятиразового питания.