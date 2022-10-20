Диетолог рассказала, как избежать проблем с памятью в пожилом возрасте Диетолог Дюваль посоветовала для хорошей памяти есть проросшие семена и пить воду

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Употребление достаточного количества воды, проросших семян и жирной рыбы способно помочь людям старше 65 лет сохранить память, которая часто нарушается из-за проблем с сосудами и капиллярами, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Кроме того, специалист порекомендовала отказаться от сладкого, так как сахар делает сосуды и капилляры хрупкими, и заменить его фруктами и ягодами. Особенно для памяти, по словам диетолога, полезны темные ягоды.

Прежде всего очень важно пить достаточное количество чистой воды, потому что в пожилом возрасте зачастую этот совет игнорируется, — объяснила она.

Дюваль рассказала, что проросшие семена — значимый элемент в питании пожилых людей, так как они поддерживают все системы организма и благотворно воздействуют на память. Можно купить уже готовые проростки или самостоятельно прорастить семена. Также в рационе следует увеличить количество овощей, добавлять их к обеду и ужину, добавила диетолог. Помимо того, употребление богатой омега-3 жирными кислотами рыбы обязательно для пожилых людей, так как этот продукт помогает укрепить сосуды и полезно для функционирования всего организма, сказала диетолог. Красного мяса, а также жареных и жирных продуктов людям старше 65 стоит избегать, заключила врач.

Доктор Джейкоб Хаскаловичи ранее рассказал, что снизить риск развития деменции можно с помощью поддержания здорового образа жизни, хорошей физической формы и острого слуха. Специалист уточнил, что этот недуг может коснуться и людей младше 65 лет.