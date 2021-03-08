Диетолог рассказала, как есть блины без ущерба для здоровья

https://static.news.ru/photo/73e1b36a-8010-11eb-a398-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, как нужно есть блины без вреда для здоровья.

По словам эксперта, блины можно есть практически всем, включая диабетиков.

Но стопками их нельзя есть никому. Как можно? Печём блины, разрезаем каждый на четыре части, на каждую четвертинку кладём свою начинку, потому что каждый блин хочется съесть с начинкой — икрой, сметанкой, вареньем. И вот так вот по четвертинке съедаем под горячий чай, — сообщила телеканалу «Звезда» Белоусова.

Она добавила, что если имеются какие-то проблемы с пищеварением, то можно использовать любые ферменты из аптеки.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что свежие ягоды, фрукты, а также сметана пониженной жирности могут стать здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам в блинах. Она напомнила, что существует большое количество вариантов приготовления блинов: на опаре, на молоке и кефире, фаршированных, с припёком и так далее. При этом на Масленицу блины традиционно становились в России основным блюдом в течение всей недели. В настоящее время блинчики и оладьи готовят на завтрак, особенно в выходные. Диетолог подчеркнула, что для активного ежедневного употребления это блюдо не подходит из-за высокой калорийности.

Стародубова также добавила, что в качестве начинки можно использовать нежирный творог, тушёную капусту, яблоки с корицей, диетические сорта мяса и птицы, писал NEWS.ru.