Диетолог рассказала, из каких продуктов должен состоять ужин Диетолог Писарева посоветовала есть на ужин блюда из быстро усваиваемого белка

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На ужин лучше всего есть блюда из быстро усваиваемого белка, например, нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и кисломолочные продукты, посоветовала врач-диетолог Ирина Писарева. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что при этом стоит отказаться от быстрых углеводов.

В качестве гарнира к основному блюду лучше использовать овощи как источник клетчатки. Их можно есть как в свежем виде, так и приготовленными на гриле, — уточнила врач.

Ужин хорошо дополнят сезонная зелень и специи. Так, можно добавить в блюда листья салата, петрушку, базилик или укроп. Писарева отметила, что специи не только раскроют вкус еды, но и укрепят иммунитет. Лучше всего использовать куркуму, перец или розмарин. Можно добавить в рацион домашние заготовки, например, квашеную капусту или кимчи.

Диетолог предупредила, что оптимальное время для ужина — с 18:00 до 19:00. В крайнем случае можно поужинать за два-три часа до сна, чтобы еда успела усвоиться. Размер порции не должен превышать 250-300 г. При этом из них 100-150 г должны составлять овощи.

Врач-диетолог Елена Тихомирова ранее рассказала, что завтракать сразу же после пробуждения необязательно. По ее словам, можно поесть спустя несколько часов, никакого вреда для здоровья от этого не будет.