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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта РФ направила в Минтранс письмо, в котором предупреждает о возможном массовом срыве авиаперевозок в предстоящие новогодние праздники. В письме говорится, что авиакомпании могут столкнуться с критической ситуацией, поскольку Минтранс не принял решения по поводу эксплуатации 30 самолётов.

Невключение такого большого количества воздушных судов в приложения к соответствующим соглашениям делает невозможным их включение в сертификаты эксплуатантов, что в конечном счёте приведёт к массовому срыву программ полётов в пиковые...