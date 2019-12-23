Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о том, чем заменить вредные продукты на новогоднем столе. По её словам, в этот день в рационе всегда присутствует колбасная, сырная и рыбная нарезки.
Врач предложила россиянам заменить колбасу на запечённое мясо, сообщает издание НСН. Также она призвала внимательно относиться к выбору сыров.
Плавленый сыр, увы, не лучший вариант, он создаётся из непроверенных остатков, — отметила Ионова.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор поделился советами, как правильно употреблять алкоголь за новогодним столом, чтобы после не испытывать тяжких последствий. Пить надо умеренно и уж тем более не на голодный желудок.
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