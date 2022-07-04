Диетолог рассказала, чем должны питаться мужчины после 50 лет Диетолог Панова рассказала, чем должны питаться мужчины после 50 лет

Эндокринолог и диетолог Оксана Панова объяснила, чем должны питаться мужчины в возрасте от 50 лет и больше. По ее словам, привычный «былой» рацион необходимо кардинально изменить, в противном случае значительно повысится риск проблем со здоровьем. Рекомендациями она поделилась с изданием Доктор Питер.

Как заявляет специалист, первое, на что следует обратить внимание — калорийность пищи. В среднем, потребляемая энергетическая ценность должна быть снижена на 20-25%.

Если до 50 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок мужчина может безбоязненно употреблять 2400–2300 ккал, то в более зрелые годы их количество необходимо уменьшить до 1800-2000 ккал. В противном случае замедляющийся метаболизм просто не справится с объемом потребляемых калорий, что гарантированно приведет к появлению лишних килограммов и обострению проблем со здоровьем, — отмечает Панова.

Несмотря на это она уверена, что на диету садиться в таком возрасте ни в коем случае нельзя — это вызовет дополнительный стресс для организма. Необходимо лишь сбалансировать питание.

Продукты, от которых следует отказаться или свести их потребление к минимуму — сахар, соль и жареная пища. Превышение нормы сахара способно привести к диабету второго типа и концентрации жира в области талии. Соль снижает сосуд тонусов, в результате чего может развиться гипертоническая болезнь. Жареные продукты также могут вызвать проблемы с сосудами — например, атеросклероз.

Также Панова говорит называет и те вещи, которые наоборот необходимо добавить в привычный рацион — это продукты, содержащие белки, клетчатку и кальций. Они необходимы для поддержания нормального пищеварения и прочности костей.

Особенно важно для мужчины употреблять продукты с каротиноидами, такие как морковь, тыква, помидор и персики. Они смогут поддержать тонус предстательной железы.

Чем старше становится мужчина, тем меньше половых гормонов вырабатывает его организм. Это приводит к снижению потенции, ставит под удар предстательную железу и грозит развитием злокачественных опухолей, — подчеркивает диетолог.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что потребление переработанного мяса, к которому относятся колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонад и консервированное мясо, увеличивает риски развития рака кишечника. Более того, эти продукты способствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.